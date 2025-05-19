Чи є у РФ ресурси для захоплення півдня України - думка Крейденка

Нардеп розкрив, чи є у РФ ресурси для захоплення півдня України
Росія не має достатньо ресурсів для ефективного наступу навіть на частину Запорізької чи Херсонської області. Однак окупанти не полишають спроб.
Про це заявив народний депутат Володимир Крейденко в ефірі програми Вечір.LIVE.
Чи є у РФ ресурси для захоплення півдня України
За його словами, попри мобілізацію економіки та зусилля Кремля підтримувати війну, досягти військових цілей без величезних втрат і ризиків Росія не здатна.
"Вони це розуміють. Наші військові вже мають досвід, добре володіють технікою, знають, як діяти, і готові давати відсіч щодня", — наголосив Крейденко.
Водночас депутат зауважив, що Москва не припиняє спроб просування, бо зробила ставку на затяжне протистояння, сподіваючись виснажити Україну та її союзників.
Нагадаємо, що у Запорізькій області російські війська знову активізували штурмові дії. Водночас окупанти змінили підхід до ведення боїв — замість використання бронетехніки, зокрема танків, вони переходять до піших атак.
Крім того, у Сполучених Штатах заявили, що Росія стягує війська до лінії фронту, готуючись до потенційного нового наступу. За оцінками американських чиновників, Москва прагне розширити зону окупації та захопити нові українські території.
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