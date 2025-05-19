Чи є у РФ ресурси для захоплення півдня України - думка Крейденка

Наступ РФ на фронті. Фото: росЗМІ

Росія не має достатньо ресурсів для ефективного наступу навіть на частину Запорізької чи Херсонської області. Однак окупанти не полишають спроб.

Про це заявив народний депутат Володимир Крейденко в ефірі програми Вечір.LIVE.

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За його словами, попри мобілізацію економіки та зусилля Кремля підтримувати війну, досягти військових цілей без величезних втрат і ризиків Росія не здатна.

"Вони це розуміють. Наші військові вже мають досвід, добре володіють технікою, знають, як діяти, і готові давати відсіч щодня", — наголосив Крейденко.

Водночас депутат зауважив, що Москва не припиняє спроб просування, бо зробила ставку на затяжне протистояння, сподіваючись виснажити Україну та її союзників.

Нагадаємо, що у Запорізькій області російські війська знову активізували штурмові дії. Водночас окупанти змінили підхід до ведення боїв — замість використання бронетехніки, зокрема танків, вони переходять до піших атак.

Крім того, у Сполучених Штатах заявили, що Росія стягує війська до лінії фронту, готуючись до потенційного нового наступу. За оцінками американських чиновників, Москва прагне розширити зону окупації та захопити нові українські території.