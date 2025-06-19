Алексей Гончаренко раскритиковал оборонительные укрепления на Сумщине

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: пресс-служба 127-й бригады

Народный депутат Алексей Гончаренко предупредил об угрожающей ситуации на Сумщине, где, по его словам, российские войска ежедневно продвигаются вперед и уже достигают расстояния, с которого могут применять FPV-дроны по самому городу Сумы. Также он раскритиковал состояние и качество оборонительных укреплений на Сумщине.

Об этом нардеп высказался в эфире Ранок.LIVE.

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Он также отметил, что в случае дальнейшего наступления враг сможет использовать артиллерию непосредственно по жилым районам.

"Там нет прорыва какого-то, но фактически каждый день есть российское продвижение. Они уже на расстоянии, которое позволяет им использовать FPV-дроны по городу", — сказал Алексей Гончаренко.

Оборонительные укрепления на Сумщине практически отсутствуют, как говорит Гончаренко

Депутат отметил, что ситуация с оборонительными укреплениями в регионе является критической. В частности, он назвал "четвертую линию обороны" обычной колючей проволокой, а это, по его мнению, свидетельствует о полной халатности в планировании обороны.

"Разгильдяйство и коррупция довели до того, что пока мы фактически полгода контролировали территорию части Курской области, то есть имели все возможности построить укрепления на украинской государственной границе, ну ничего нам не мешало это сделать. Мы этого не сделали. Это в который раз уже раз была такая же ситуация на Харьковщине, была такая же ситуация на Донбассе, теперь на Сумщине. Цена этого — это жизнь и безопасность огромного украинского города", — заявил Гончаренко.

Умеров несет ответственность за оборонительные сооружения

Гончаренко заявил, что инициировал вызов в парламент министра обороны Рустема Умерова для объяснений ситуации. Также он напомнил, что еще после событий на Харьковщине подавал законопроект о его увольнении.

Напомним, ранее в ЦПД заявили, что ВСУ сдержали штурмы россиян на Сумщине.

Также сегодня, 19 июня, один из военнослужащих ВСУ заявил, что россияне пока не продвигаются в Сумской области.