Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Нардеп розкритикував оборону Сумщини

Нардеп розкритикував оборону Сумщини

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 13:30
Олексій Гончаренко розкритикував оборонні укріплення на Сумщині
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: пресслужба 127-ї бригади
Ключові моменти Росіяни вже можуть бити по цивільних  Сумах FPV-дронами Оборонні укріплення на Сумщині практично відсутні, як каже Гончаренко Умєров несе відповідальність за оборонні споруди

Народний депутат Олексій Гончаренко попередив про загрозливу ситуацію на Сумщині, де, за його словами, російські війська щодня просуваються вперед і вже досягають відстані, з якої можуть застосовувати FPV-дрони по самому місту Суми. Також він розкритикував стан та якість оборонних укріплень на Сумщині.

Про це нардеп висловився в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Росіяни вже можуть бити по цивільних  Сумах FPV-дронами

Він також зазначив, що в разі подальшого наступу ворог зможе використовувати артилерію безпосередньо по житлових районах.

"Там немає прориву якогось, але фактично кожен день є російське просування. Вони вже на відстані, яка дозволяє їм використовувати FPV-дрони по місту", — сказав Олексій Гончаренко. 

Оборонні укріплення на Сумщині практично відсутні, як каже Гончаренко

Депутат наголосив, що ситуація з оборонними укріпленнями в регіоні є критичною. Зокрема, він назвав "четверту лінію оборони" звичайним колючим дротом, а це, на його думку, свідчить про повну недбалість у плануванні оборони.

"Нехлюйство і корупція довели до того, що поки ми фактично пів року контролювали територію частини Курської області, тобто мали всі можливості збудувати укріплення на українському державному кордоні, ну нічого нам не заважало це зробити. Ми цього не зробили. Це в котрий раз вже раз була така ж ситуація на Харківщині, була така ж ситуація на Донбасі, тепер на Сумщині. Ціна цього – це життя і безпека величезного українського міста", — заявив Гончаренко. 

Умєров несе відповідальність за оборонні споруди

Гончаренко заявив, що ініціював виклик до парламенту міністра оборони Рустема Умєрова для пояснень ситуації. Також він нагадав, що ще після подій на Харківщині подавав законопроєкт про його звільнення.

Нагадаємо, раніше в ЦПД заявили, що ЗСУ стримали штурми росіян на Сумщині.

Також сьогодні, 19 червня, один з військовослужбовців ЗСУ заявив, що росіяни наразі не просуваються в Сумській області. 

скандал нардепи Сумська область фронт наступ оборонні споруди
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації