Олексій Гончаренко розкритикував оборонні укріплення на Сумщині

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: пресслужба 127-ї бригади

Народний депутат Олексій Гончаренко попередив про загрозливу ситуацію на Сумщині, де, за його словами, російські війська щодня просуваються вперед і вже досягають відстані, з якої можуть застосовувати FPV-дрони по самому місту Суми. Також він розкритикував стан та якість оборонних укріплень на Сумщині.

Про це нардеп висловився в ефірі Ранок.LIVE.

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Він також зазначив, що в разі подальшого наступу ворог зможе використовувати артилерію безпосередньо по житлових районах.

"Там немає прориву якогось, але фактично кожен день є російське просування. Вони вже на відстані, яка дозволяє їм використовувати FPV-дрони по місту", — сказав Олексій Гончаренко.

Оборонні укріплення на Сумщині практично відсутні, як каже Гончаренко

Депутат наголосив, що ситуація з оборонними укріпленнями в регіоні є критичною. Зокрема, він назвав "четверту лінію оборони" звичайним колючим дротом, а це, на його думку, свідчить про повну недбалість у плануванні оборони.

"Нехлюйство і корупція довели до того, що поки ми фактично пів року контролювали територію частини Курської області, тобто мали всі можливості збудувати укріплення на українському державному кордоні, ну нічого нам не заважало це зробити. Ми цього не зробили. Це в котрий раз вже раз була така ж ситуація на Харківщині, була така ж ситуація на Донбасі, тепер на Сумщині. Ціна цього – це життя і безпека величезного українського міста", — заявив Гончаренко.

Умєров несе відповідальність за оборонні споруди

Гончаренко заявив, що ініціював виклик до парламенту міністра оборони Рустема Умєрова для пояснень ситуації. Також він нагадав, що ще після подій на Харківщині подавав законопроєкт про його звільнення.

Нагадаємо, раніше в ЦПД заявили, що ЗСУ стримали штурми росіян на Сумщині.

Також сьогодні, 19 червня, один з військовослужбовців ЗСУ заявив, що росіяни наразі не просуваються в Сумській області.