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Нардеп назвал сроки, в которые могут принять новый закон о мобилизации

30 января 2024 13:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нардеп назвал сроки, в которые могут принять новый закон о мобилизации
Представитель ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Фото: novynarnia.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжаются обсуждения нового законопроекта о мобилизации и внесении правок в него. В то же время народные депутаты смогут принять этот законопроект не раньше, чем в марте.

Об этом заявил нардеп от "Слуги Народа" Сергей Нагорняк в интервью Telegraf.

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По его прогнозам, такой законопроект появится не раньше марта.

"Пока из плохих решений пытаются выбрать лучшее, которое может быть воспринято обществом. Повторюсь, к сожалению, хороших решений уже не осталось", — сказал Нагорняк.

Он отметил, что ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

"Но из опыта моего постоянного общения с военными могу констатировать, что в бригадах есть серьезный некомплект. Поэтому мобилизация критически необходима, чтобы пополнить уже созданные бригады, речь даже не идет о новых подразделениях", — добавил депутат.

Напомним, что на ближайших заседаниях парламента приоритетным вопросом станет законопроект о мобилизации. Это считают острой проблемой, ведь, несмотря на разный подход к ведению войны, в России продолжаются мобилизационные процессы.

Также мы писали, что председатель комитета Совета по экономическому развитию, народный депутат Дмитрий Наталуха рассказал, откуда Украина может брать людей для мобилизации. На сегодняшний день в резерве есть по меньшей мере 3,4 млн мужчин.

Верховная Рада
военный призыв
мобилизация
законопроект
народные депутаты

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