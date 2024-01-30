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Нардеп назвав терміни, в які можуть ухвалити новий закон про мобілізацію

30 січня 2024 13:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нардеп назвав терміни, в які можуть ухвалити новий закон про мобілізацію
Народний депутат Сергій Нагорняк. Фото: Верховна Рада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні тривають обговорення нового законопроєкту про мобілізацію та внесення правок до нього. Водночас народні депутати зможуть ухвалити цей законопроєкт не раніше аніж у березні.

Про це заявив нардеп від "Слуги Народу" Сергій Нагорняк в інтерв'ю Telegraf.

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Ухвалення законопроєкту про мобілізацію

За його прогнозами, такий законопроєкт з’явиться не раніше березня.

"Наразі з поганих рішень намагаються обрати найкраще, яке може бути сприйняте суспільством. Повторюсь, на жаль, хороших рішень вже не залишилось", — сказав Нагорняк.

Він зазначив, що ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.

"Але з досвіду мого постійного спілкування з військовими можу констатувати, що в бригадах є серйозний некомплект. Тому мобілізація критично необхідна, щоб поповнити вже створені бригади, мова навіть не йде про нові підрозділи", — додав депутат.

Нагадаємо, що на найближчих засіданнях парламенту пріоритетним питанням буде законопроєкт про мобілізацію. Це вважають гострою проблемою, адже попри різний підхід до ведення війни, в Росії продовжують мобілізаційні процеси. 

Також ми писали, що голова комітету Ради з питань економічного розвитку зазначив народний депутат Дмитро Наталуха розповів, звідки Україна може брати людей для мобілізації. На сьогодні в резерві є щонайменше 3,4 млн чоловіків.

Верховна Рада
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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