Нардеп назвав терміни, в які можуть ухвалити новий закон про мобілізацію
В Україні тривають обговорення нового законопроєкту про мобілізацію та внесення правок до нього. Водночас народні депутати зможуть ухвалити цей законопроєкт не раніше аніж у березні.
Про це заявив нардеп від "Слуги Народу" Сергій Нагорняк в інтерв'ю Telegraf.
Ухвалення законопроєкту про мобілізацію
За його прогнозами, такий законопроєкт з’явиться не раніше березня.
"Наразі з поганих рішень намагаються обрати найкраще, яке може бути сприйняте суспільством. Повторюсь, на жаль, хороших рішень вже не залишилось", — сказав Нагорняк.
Він зазначив, що ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.
"Але з досвіду мого постійного спілкування з військовими можу констатувати, що в бригадах є серйозний некомплект. Тому мобілізація критично необхідна, щоб поповнити вже створені бригади, мова навіть не йде про нові підрозділи", — додав депутат.
Нагадаємо, що на найближчих засіданнях парламенту пріоритетним питанням буде законопроєкт про мобілізацію. Це вважають гострою проблемою, адже попри різний підхід до ведення війни, в Росії продовжують мобілізаційні процеси.
Також ми писали, що голова комітету Ради з питань економічного розвитку зазначив народний депутат Дмитро Наталуха розповів, звідки Україна може брати людей для мобілізації. На сьогодні в резерві є щонайменше 3,4 млн чоловіків.
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