Нардеп пояснив, звідки Україна може брати людей для мобілізації

Мобілізовані українці готуються до військової служби. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

На сьогоднішній день Україна має щонайменше 3,4 мільйона чоловіків призовного віку. Саме ці люди є потенціальним резервом для мобілізації.

Про це розповів голова комітету Ради з питань економічного розвитку зазначив народний депутат Дмитро Наталуха.

Читайте також:

Україна має мільйони чоловіків призовного віку

Щоб не потрапити в поле зору територіальних центрів комплектування люди перестануть користуватися державними банками.

Вони припинять знімати готівку, користуватися кредитними картками, подорожувати між містами.

"Тобто йдеться про повне уникнення держави, щоб вона не могла тебе ідентифікувати, знайти і призвати. І це не той ризик, що береться з пустого місця", — пояснив Наталуха.

Він наголосив, що зараз в Україні є більше трьох мільйонів чоловіків, які не втекли, не стали на облік, офіційно не працюють.

На думку нардепа, це і є відповідь на питання, де брати людей для мобілізації.

Раніше ми повідомляли, що голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк висловилася про бронювання працівників. За її словами, має бути баланс між захистом держави та економічним зростанням.

Нагадуємо, що Збройні сили України постійно проводять необхідні заходи, щоб забезпечити чітку роботу навчальних центрів. Вони здатні підготувати до військової служби і війни стільки бійців, скільки знадобиться.