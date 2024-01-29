Нардеп объяснил, откуда Украина может брать людей для мобилизации

Мобилизированные украинцы готовятся к военной службе. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

На сегодняшний день Украина имеет минимум 3,4 миллиона мужчин призывного возраста. Именно эти люди являются потенциальным резервом для мобилизации.

Об этом рассказал глава комитета Совета по вопросам экономического развития отметил народный депутат Дмитрий Наталуха.

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Чтобы не попасть в поле зрения территориальных центров комплектования, люди перестанут пользоваться государственными банками.

Они прекратят снимать наличные деньги, пользоваться кредитными картами, путешествовать между городами.

"То есть речь о полном избегании государства, чтобы оно не могло тебя идентифицировать, найти и призвать. И это не тот риск, который берется с пустого места", — объяснил Наталуха.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине более трех миллионов мужчин, которые не сбежали, не стали на учет, официально не работают.

По мнению нардепа, это и есть ответ на вопрос, где брать людей для мобилизации.

Ранее мы сообщали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк высказалась о бронировании работников. По ее словам, должен быть баланс между защитой государства и экономическим ростом.

Напомним, что Вооруженные силы Украины постоянно проводят необходимые мероприятия, чтобы обеспечить четкую работу учебных центров. Они способны подготовить к военной службе и войне столько бойцов, сколько понадобится.