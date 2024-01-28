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В Збройних силах України відповіли, чи вистачить ресурсу підготувати пів мільйона мобілізованих

28 січня 2024 23:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Збройних силах України відповіли, чи вистачить ресурсу підготувати пів мільйона мобілізованих
Військові навчання у Київській області. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройні сили України постійно проводять необхідні заходи, щоб забезпечити чітку роботу навчальних центрів. Вони здатні підготувати до військової служби і війни стільки бійців, скільки знадобиться.

Про це розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

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Підготують стільки, скільки треба

"500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч — як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові", — зазначив військовий.

Ніколюк наголосив, що наразі постійно проводяться відповідні заходи та відбуваються службові наради, на яких уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів підготувати належну кількість бійців.

Також з'ясовується реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань.

"Але станом на сьогодні ми спроможні підготувати будь-яку кількість особового складу навчити", — зазначив генерал-майор.

Бійці ЗСУ можуть навчати тих, хто їх тренував

Також Ніколюк уточнив, що станом на цей час за кордоном було підготовлено 20% військовослужбовців. Решта пройшли навчання в Україні. Крім того, він нагадав, що Україна за бойовим досвідом вже "на декілька років випереджає тих, хто її навчає".

"Ми, звичайно, обмінюємось цим досвідом, але необхідно враховувати, що воно не стоїть на місці. Будь-яка війна змінюється, і ці тонкощі необхідно враховувати", — сказав Ніколюк.

Також він зазначив, що зараз ЗСУ потребують добре вишколеної піхоти.

Раніше ми повідомляли, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив свою думку стосовно процесу мобілізації в Україні через повномасштабну війну. Зокрема, він заявив, що приєднати до лав Збройних сил одразу 500 тисяч осіб — це дуже небезпечно.

війна
ЗСУ
Україна
мобілізація
військовозобов'язані

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