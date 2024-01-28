В Вооруженных силах Украины ответили, хватит ли ресурса подготовить полмиллиона мобилизованных

Военные учения в Киевской области. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Вооруженные силы Украины постоянно проводят необходимые мероприятия для обеспечения четкой работы учебных центров. Они способны подготовить к военной службе и войне столько бойцов, сколько понадобится.

Об этом рассказал командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии".

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Подготовят столько, сколько нужно

"500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч — как будет определено законом о мобилизации, мы готовы", — отметил военный.

Николюк подчеркнул, что сейчас постоянно проводятся соответствующие мероприятия и проходят служебные совещания, на которых уточняются фактические возможности всех учебных центров подготовить должное количество бойцов.

Также выясняется реальное состояние инструкторского состава, так как значительная часть задействована в районах выполнения боевых задач.

"Но по состоянию на сегодн мы способны подготовить любое количество личного состава и научить", — отметил генерал-майор.

Бойцы ВСУ могут учить тех, кто их тренировал

Также Николюк уточнил, что по состоянию на данный момент за границей было подготовлено 20% военнослужащих. Остальные прошли обучение в Украине. Кроме того, он напомнил, что Украина по боевому опыту уже "на несколько лет опережает обучающих".

"Мы, конечно, обмениваемся этим опытом, но необходимо учитывать, что оно не стоит на месте. Любая война меняется, и эти тонкости необходимо учитывать", — сказал Николюк.

Также он отметил, что сейчас ВСУ нуждаются в хорошо вышколенной пехоте.

Ранее мы сообщали, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказал свое мнение по поводу процесса мобилизации в Украине из-за полномасштабной войны. В частности, он заявил, что присоединить в ряды Вооруженных сил сразу 500 тысяч человек — это очень опасно.