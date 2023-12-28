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Вся Україна має воювати, а не 500 тисяч мобілізованих, — Кім

28 грудня 2023 01:55
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Мобілізація в Україні - Віталій Кім заявив, що вся Україна має воювати, а не 500 тисяч мобілізованих - відео
Віталій Кім. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зробив гучну заяву щодо мобілізації в Україні. Він заявив, що як і під час другої світової, коли воювали мільйони українців з фашистами, така кількість людей і зараз має воювати проти Росії.

Про це Кім сказав в ефірі каналу "Фабрика новин".

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Він вважає, що воювати повинен кожен українець, а не лише 500 тисяч військовозобовʼязаних.

"40 мільйонів під час Другої світової було втрачено. З них десь сім чи дев'ять мільйонів українців, які відбивались від фашистів. Зараз точно така ситуація, але фашист — це Росія. Будь-які цифри, які є, — я вважаю, що вся країна має воювати. От вся, повністю. Не 500 тисяч, а 40 мільйонів", — наголосив глава ОВА.

Також, за словами Кіма, чим більше українців мобілізують, тим швидше російський диктатор Володимир Путін здасться.

"Якщо Путін побачить, що до армії в Україні прийшло не 500 тисяч людей, а два мільйони добровольців, то він скаже — "ой, блін, а що мені робити?" — додав голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував нещодавній законопроєкт №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він заявив, що документ містить норми, що суперечать Конституції України.

Також ми писали, що за словами Президента України Володимира Зеленського, законопроєкт має обговорюватися так, "щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування", мотиви тих чи інших правил та умов, які пропонують нардепи, та як "розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони".

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, звідки будуть виділятися кошти на потреби новобранців.

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