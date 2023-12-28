Мобилизация в Украине - Виталий Ким заявил, что вся Украина должна воевать, а не 500 тысяч мобилизованных - видео

Виталий Ким. Фото: скриншот

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сделал громкое заявление о мобилизации в Украине. Он заявил, что, как и во время второй мировой, когда воевали миллионы украинцев с фашистами, такое количество людей и сейчас должно воевать против России.

Об этом Ким сказал в эфире канала "Фабрика новин".

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Он считает, что воевать должен каждый украинец, а не только 500 тысяч военнообязанных.

"40 миллионов во время Второй мировой были потеряны. Из них где-то семь или девять миллионов украинцев, отбивавшихся от фашистов. Сейчас точно такая ситуация, но фашист — это Россия. Любые цифры, которые есть, — я считаю, что вся страна должно воевать. Вот вся, полностью. Не 500 тысяч, а 40 миллионов", — подчеркнул глава ОВА.

Также, по словам Кима, чем больше украинцев мобилизуют, тем быстрее российский диктатор Владимир Путин сдастся.

"Если Путин увидит, что в армию в Украине пришло не 500 тысяч человек, а два миллиона добровольцев, то он скажет — "ой, блин, а что мне делать?" — добавил глава Николаевской ОВА.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал недавний законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Он заявил, что документ содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Также мы писали, что по словам Президента Украины Владимира Зеленского, законопроект должен обсуждаться так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, мотивы тех или иных правил и условий, которые предлагают нардепы, и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в силах обороны".

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, откуда будут выделяться средства на нужды новобранцев.