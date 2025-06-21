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Главная Армия Наев оставил должность командира тактической группы "Угледар"

Наев оставил должность командира тактической группы "Угледар"

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 13:35
Сергей Наеви ушел с должности командира тактической группы Угледар
Генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: Facebook
Ключові моменти Отставка Наева с должности командира группы "Угледар"

Генерал-лейтенант Сергей Наев оставил должность командира тактической группы "Угледар". Она выполняла задачи в Донецкой области.

Об этом Сергей Наев сообщил в Facebook 21 июня.

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Отставка Наева с должности командира группы "Угледар"

"На основании Распоряжения Генерального штаба завершил свою каденцию в должности командира тактической группы "Угледар". Вместе с офицерами органа управления оставляем одно из самых горячих направлений Донетчины. В дальнейшем выполнение задач в этом районе будет возложено на один из вновь созданных корпусов Вооруженных сил Украины", —  сообщил Наев.

Он рассказал, что за период его каденции силы и средства тактической группы "Угледар" уничтожили:

  • 19 608 оккупантов (из них 200-е 9692 и 300-е 9916),
  • 74 танка,
  • 138 ББМ,
  • 316 артиллерийских систем,
  • утилизировано 1296 единиц автомобильной техники.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что благодаря слаженности, профессионализму и решительности офицеров он и военные удерживали фронт на критических участках, разрушали планы врага и демонстрировали инициативу там, где это казалось невозможным.

"Несмотря на численное преимущество противника в живой силе и технике, нам пять раз удавалось улучшить тактическое положение, семь раз — заманить врага в ловушку и уничтожить его технику. И самое главное — мы не допустили прорыва на Днепропетровщину! Вместе с тем приоритетом для меня остается жизнь и здоровье солдат и сержантов. Убежден: побеждать нужно не "мясными штурмами", а мудростью, точным просчетом, изобретательностью и рациональным использованием каждой единицы техники", — подчеркнул Сергей Наев.

Он также поблагодарил своих друзей-благотворителей, которые в течение четырех месяцев ротации военных не оставили без внимания ни одного проблемного вопроса, возникшего в приданных бригадах. Генерал-лейтенант подчеркнул, что благодаря их поддержке удалось оперативно реагировать на вызовы и повышать боеспособность подразделений.

Напомним, 1 июня командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатий заявил об отставке. По его словам, это осознанный шаг.

Также мы писали, что командир батальона в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" Александр Ширшин обвинил командование в бессмысленных приказах и написал рапорт на увольнение.

ВСУ армия Донецкая область Сергей Наев кадровые изменения должность
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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