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Головна Армія Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар" — деталі

Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар" — деталі

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Дата публікації: 21 червня 2025 13:35
Сергій Наєві пішов з посади командира тактичної групи Вугледар — причина
Генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: Facebook
Ключові моменти Відставка Наєва з посади командира групи "Вугледар"

Генерал-лейтенант Сергій Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар". Вона виконувала завдання у Донецькій області.

Про це Сергій Наєв повідомив у Facebook 21 червня. 

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Відставка Наєва з посади командира групи "Вугледар"

"На підставі Розпорядження Генерального штабу завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи "Вугледар". Разом з офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил України", — повідомив Наєв.

Він розповів, що за період його каденції сили та засоби тактичної групи "Вугледар" знищили:

  • 19 608 окупантів (з них 200-ті 9692 та 300-ті 9916),
  • 74 танки,
  • 138 ББМ,
  • 316 артилерійських систем,
  • утилізовано 1296 одиниць автомобільної техніки. 

Генерал-лейтенант підкреслив, що завдяки злагодженості, фаховості та рішучості офіцерів він і військові утримували фронт на критичних ділянках, руйнували плани ворога й демонстрували ініціативу там, де це здавалося неможливим.

"Попри чисельну перевагу противника в живій силі та техніці, нам п’ять разів вдавалося покращити тактичне положення, сім разів — заманити ворога в пастку та знищити його техніку. І найголовніше — ми не допустили прориву на Дніпропетровщину! Водночас пріоритетом для мене лишається життя та здоров'я солдатів і сержантів. Переконаний: перемагати потрібно не "м'ясними штурмами", а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки", — наголосив Сергій Наєв.

Він також подякував своїм друзям-благодійникам, які впродовж чотирьох місяців ротації військових не залишили без уваги жодного проблемного питання, що виникло у приданих бригадах. Генерал-лейтенант наголосив, що завдяки їхній підтримці вдалося оперативно реагувати на виклики та підвищувати боєздатність підрозділів.

Нагадаємо, 1 червня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий заявив про відставку. За його словами, це усвідомлений крок.

Також ми писали, що командир батальйону у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура" Олександр Ширшин звинуватив командування у безглуздих наказах та написав рапорт на звільнення.

ЗСУ армія Донецька область Сергій Наєв кадрові зміни посада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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