Сергей Наев. Фото: скриншот

Бывший командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, от чего зависит продвижение Сил обороны на фронте. По его словам, речь идет о количестве оружия и людей.

Об этом Сергей Наев сказал в интервью "Украинской правде" в понедельник, 10 февраля.

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Наев считает, что Украина способна не только вернуть границы 1991 года, но и создать вокруг буферную зону. По его словам, это вопрос ресурсов.

"Военные проводят расчеты, подают политикам — для того, чтобы выйти на границы 1991 года, нам необходимо столько воинов, ракет, боеприпасов, танков, артиллерийских орудий. И тогда, если это обеспечивается, тогда мы выходим на границы 1991 года", — объяснил он.

Напомним, 10 февраля экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко заявил, что оккупанты фактически захватили Торецк в Донецкой области.

Также украинские десантники показали, как уничтожили технику захватчиков, а затем перешли к борьбе с пехотой.