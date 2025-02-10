Втрати окупантів — десантники знищили техніку та піхоту РФ

Знищення техніки росіян. Фото: скриншот з відео

Десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади продемонстрували, як потрібно зустрічати ворога. Спершу вони знищили ворожу техніку, а потім перейшли до боротьби з піхотою.

Про це повідомляє відділення комунікацій 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України.

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"Противник намагався сховатися, але наші воїни вистежили їх усіма доступними засобами і ліквідували. Працює 82 ОДШБр!" — підписали відео у бригаді.

Скриншот допису Десантно-штурмових військ ЗС України

Нагадаємо, прикордонники ліквідували майже 30 окупантів та їхню техніку під Вовчанськом у Харківській області.

Крім того, українські воїни на Донеччині знищили будівлю, в якій перебували окупанти.