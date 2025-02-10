Потери оккупантов — десантники уничтожили технику и пехоту РФ

Уничтожение техники россиян. Фото: скриншот из видео

Десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады продемонстрировали, как нужно встречать врага. Сначала они уничтожили вражескую технику, а потом перешли к борьбе с пехотой.

Об этом сообщает отделение коммуникаций 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины.

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"Противник пытался спрятаться, но наши воины выследили их всеми доступными средствами и ликвидировали. Работает 82 ОДШБр!" — подписали видео в бригаде.

Скриншот сообщения Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Напомним, пограничники ликвидировали почти 30 оккупантов и их технику под Волчанском в Харьковской области.

Кроме того, украинские воины в Донецкой области уничтожили здание, в котором находились оккупанты.