Сергій Наєв. Фото: скриншот

Колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, від чого залежить просування Сил оборони на фронті. За його словами, йдеться про кількість зброї та людей.

Про це Сергій Наєв сказав в інтервʼю "Українській правді" у понеділок, 10 лютого.

Читайте також:

Просування українських воїнів на фронті

Наєв вважає, що Україна здатна не лише повернути кордони 1991 року, а й створити навколо буферну зону. За його словами, це питання ресурсів.

"Військові проводять розрахунки, подають політикам — для того, щоб вийти на кордони 1991 року, нам необхідно стільки воїнів, ракет, боєприпасів, танків, артилерійських гармат. І тоді, якщо це задовольняється, тоді ми виходимо на кордони 1991 року", — пояснив він.

Нагадаємо, 10 лютого ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко заявив, що окупанти фактично захопили Торецьк на Донеччині.

Також українські десантники показали, як знищили техніку загарбників, а потім перейшли до боротьби з піхотою.