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Наєв пояснив, від чого залежить просування ЗСУ на фронті

10 лютого 2025 18:20
Аркадій Пастула - Редактор
Наєв пояснив, від чого залежить просування Сил оборони на фронті
Сергій Наєв. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, від чого залежить просування Сил оборони на фронті. За його словами, йдеться про кількість зброї та людей.

Про це Сергій Наєв сказав в інтервʼю "Українській правді" у понеділок, 10 лютого.

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Наєв вважає, що Україна здатна не лише повернути кордони 1991 року, а й створити навколо буферну зону. За його словами, це питання ресурсів.

"Військові проводять розрахунки, подають політикам — для того, щоб вийти на кордони 1991 року, нам необхідно стільки воїнів, ракет, боєприпасів, танків, артилерійських гармат. І тоді, якщо це задовольняється, тоді ми виходимо на кордони 1991 року", — пояснив він.

Нагадаємо, 10 лютого ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко заявив, що окупанти фактично захопили Торецьк на Донеччині.

Також українські десантники показали, як знищили техніку загарбників, а потім перейшли до боротьби з піхотою.

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