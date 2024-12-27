В ГПСУ объяснили роль дронов на фронте в войне против оккупантов

Оператор управляет дроном. Фото: УНИАН

Пограничник с позывным "Грек" рассказал о самом эффективном оружии на фронте и угрозе для тыла. По его словам, речь идет о дронах, которые меняют войну.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 27 декабря.

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Использование дронов на фронте

Командир аэроразведки Харьковского пограничного отряда "Грек" участвует в войне с 2014 года. Если в начале дроны применяли исключительно для разведки, то с началом полномасштабного вторжения они превратились в мощное оружие, существенно влияющее на ход боевых действий.

"Грек" отметил, что современные операторы дронов имеют идеальную моторику, техническое чутье и сильную мотивацию. По его словам, война уже не ограничивается воздушными беспилотниками, поскольку есть наземные и подводные модификации.

"Сейчас — объединить усилия. Если этого не сделать, фронт может быть там, где сейчас тыл", — подчеркнул "Грек".

Напомним, пограничники отбили попытку вражеского штурма на Северском направлении, ликвидировав восемь оккупантов.

Ранее в ГПСУ показали, как уничтожили автомобили, склад с боеприпасами и укрытие оккупантов в Харьковской области.