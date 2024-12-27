Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Самое эффективное оружие — в ГПСУ заявили, что дроны меняют войну arrow

Самое эффективное оружие — в ГПСУ заявили, что дроны меняют войну

27 декабря 2024 13:20
Аркадий Пастула - Редактор
В ГПСУ объяснили роль дронов на фронте в войне против оккупантов
Оператор управляет дроном. Фото: УНИАН
Аркадий Пастула - Редактор

Пограничник с позывным "Грек" рассказал о самом эффективном оружии на фронте и угрозе для тыла. По его словам, речь идет о дронах, которые меняют войну.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 27 декабря.

Читайте также:

Использование дронов на фронте

Командир аэроразведки Харьковского пограничного отряда "Грек" участвует в войне с 2014 года. Если в начале дроны применяли исключительно для разведки, то с началом полномасштабного вторжения они превратились в мощное оружие, существенно влияющее на ход боевых действий.

"Грек" отметил, что современные операторы дронов имеют идеальную моторику, техническое чутье и сильную мотивацию. По его словам, война уже не ограничивается воздушными беспилотниками, поскольку есть наземные и подводные модификации. 

"Сейчас — объединить усилия. Если этого не сделать, фронт может быть там, где сейчас тыл", — подчеркнул "Грек".

Напомним, пограничники отбили попытку вражеского штурма на Северском направлении, ликвидировав восемь оккупантов.

Ранее в ГПСУ показали, как уничтожили автомобили, склад с боеприпасами и укрытие оккупантов в Харьковской области.

война Украина пограничники дроны ГПСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:07 Санту сбила ПВО — россияне опубликовали "новогоднее видео"

14:03 Россия значительно нарастила производство дронов — детали CNN

13:50 Поможет ли Трамп приблизить мир в Украине — опрос

13:46 Налоги на новогодние подарки – размер в 2024 году

13:44 Стало известно, сколько Украина потратила на содержание пленных

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:36 Из-за границы не вернулся тренер сборной Украины

13:29 Дыра вместо пола — как выглядит миграционная служба в Одессе

13:27 В Киеве вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджи

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

13:20 Самое эффективное оружие — в ГПСУ заявили, что дроны меняют войну

14:07 Санту сбила ПВО — россияне опубликовали "новогоднее видео"

14:03 Россия значительно нарастила производство дронов — детали CNN

13:50 Поможет ли Трамп приблизить мир в Украине — опрос

13:46 Налоги на новогодние подарки – размер в 2024 году

13:44 Стало известно, сколько Украина потратила на содержание пленных

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:36 Из-за границы не вернулся тренер сборной Украины

13:29 Дыра вместо пола — как выглядит миграционная служба в Одессе

13:27 В Киеве вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджи

13:20 Самое эффективное оружие — в ГПСУ заявили, что дроны меняют войну

13:07 Синоптики прогнозируют опасную погоду во Львове завтра

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

Text

08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно