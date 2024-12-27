У ДПСУ пояснили роль дронів на фронті у війні проти окупантів

Оператор керує дроном. Фото: УНІАН

Прикордонник з позивним "Грек" розповів про найефективнішу зброю на фронті та загрозу для тилу. За його словами, йдеться про дрони, які змінюють війну.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.

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Використання дронів на фронті

Командир аеророзвідки Харківського прикордонного загону "Грек" бере участь у війні з 2014 року. Якщо на початку дрони застосовували виключно для розвідки, то з початком повномасштабного вторгнення вони перетворилися на потужну зброю, що суттєво впливає на хід бойових дій.

"Грек" зазначив, що сучасні оператори дронів мають ідеальну моторику, технічне чуття та сильну мотивацію. За його словами, війна вже не обмежується повітряними безпілотниками, оскільки є наземні та підводні модифікації.

"Зараз — об’єднати зусилля. Якщо цього не зробити, фронт може бути там, де зараз тил", — наголосив "Грек".

Нагадаємо, прикордонники відбили спробу ворожого штурму на Сіверському напрямку, ліквідувавши вісім окупантів.

Раніше у ДПСУ показали, як знищили автомобілі, склад з боєприпасами та укриття окупантів у Харківській області.