Прикордонники атакували дронами російську піхоту

Бійці прикордонного загону. Фото ілюстративне: ДПСУ

Українські прикордонники у складі бригади не припиняють винищувати російські окупаційні війська. Так завдяки дронам вдалося ліквідувати кількох окупантів.

Про це повідомила пресслужба Краматорського прикордонного загону "Форпост".

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Дрон підлітає до військових. Фото: скриншот

Дим після влучання. Фото: скриншот



"Виявляти та нищити окупантів на свята вдвічі приємніше для прикордонників бригади "Форпост". Так оператори БпЛА виявили двох ворожих піхотинців та відправили FPV-дрон заколядувати східним сусідам", — поділились військові.

Прикордонники показали нещодавно, як знищили російську піхоту на мотоциклах на Сіверському напрямку.

Також прикордонники знищили у Харківській області склад та автівки російських військ.