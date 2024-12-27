Прикордонники атакували дронами російську піхоту

Прикордонники показали "коляду" дронами для російської піхоти
Українські прикордонники у складі бригади не припиняють винищувати російські окупаційні війська. Так завдяки дронам вдалося ліквідувати кількох окупантів.
Про це повідомила пресслужба Краматорського прикордонного загону "Форпост".
ЗСУ знищують росіян дронами
"Виявляти та нищити окупантів на свята вдвічі приємніше для прикордонників бригади "Форпост". Так оператори БпЛА виявили двох ворожих піхотинців та відправили FPV-дрон заколядувати східним сусідам", — поділились військові.
Прикордонники показали нещодавно, як знищили російську піхоту на мотоциклах на Сіверському напрямку.
Також прикордонники знищили у Харківській області склад та автівки російських військ.
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