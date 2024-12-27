Пограничники атаковали дронами российскую пехоту

Пограничники показали "коляду" дронами для российской пехоты
Украинские пограничники в составе бригады не перестают истреблять российские оккупационные войска. Так благодаря дронам удалось ликвидировать нескольких оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба Краматорского пограничного отряда "Форпост".
ВСУ уничтожают россиян дронами
"Обнаруживать и уничтожать оккупантов на праздники вдвое приятнее для пограничников бригады "Форпост". Так операторы БпЛА обнаружили двух вражеских пехотинцев и отправили FPV-дрон заколядовать восточным соседям", — поделились военные.
Пограничники показали недавно, как уничтожили российскую пехоту на мотоциклах на Северском направлении.
Также пограничники уничтожили в Харьковской области склад и автомобили российских войск.
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