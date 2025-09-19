Видео
Главная Армия Над Николаевщиной "Шахеды" уже сбивают дроны с ИИ — Виталий Ким

Над Николаевщиной "Шахеды" уже сбивают дроны с ИИ — Виталий Ким

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 06:23
Виталий Ким заявил, что уже есть первые перехваты Шахедов украинскими дронами с ИИ
Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА

Николаевская область очень страдает от постоянного налета дронов-камикадзе и FPV-дронов российских оккупантов. Но там уже есть уже первые результаты по перехвату вражеских БпЛА украинскими беспилотниками с элементами искусственного интеллекта.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Какие результаты сбития дронов РФ на Николаевщине

Во время мероприятия Ассоциации прифронтовых городов Виталий Ким отметил, что уровень сбития дронов на Николаевщине может достигать 82%, а обстрелы региона продолжаются ежедневно.

"Враг бьет по гражданской инфраструктуре, а на Кинбурнской косе остаются оккупированными три населенных пункта. Однако на юге уже зафиксированы первые подтвержденные случаи уничтожения Shahed украинскими FPV-дронами, оснащенными элементами ИИ", — сказал Ким.

По его словам, регион сейчас обучает около пятидесяти экипажей, которые будут работать в новой системе.

"Как только закроем юг, сможем поделиться этим опытом с другими областями", — сказал глава Николаевской ОГА.

Ранее Виталий Ким рассказал, что в прифронтовых регионах нужно создать условия, чтобы бизнес возвращался именно туда. По его словам, это больше денег, спецусловия для людей для того, чтобы специалисты могли возвращаться.

Напомним, председатель финансового комитета ВРУ заявил, что убытки от российской агрессии по состоянию на сегодня составляют 589 млрд долларов.

Николаевская область Виталий Ким искусственный интеллект дроны война в Украине Шахед
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
