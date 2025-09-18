Разрушения в Украине в результате войны — данные от Гетманцева

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Сейчас перед Украиной стоит самый большой вызов с 1946 года по восстановлению страны. Убытки от российской агрессии по состоянию на сегодня составляют 589 млрд долларов.

Об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев на форуме прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов" в Харькове 18 сентября.

Гетманцев заявил, что сегодня в Украине все регионы являются прифронтовыми, ведь безопасности нет нигде, потому что вражеские дроны и ракеты прилетают повсюду. По его словам, сейчас перед нашим народом стоит самый большой вызов с 1946 года по восстановлению страны. Убытки в Украине с февраля 2022 года следующие:

589 млрд долларов — убытки Украины от агрессии России;

13% жилья повреждено или разрушено;

2,5 млн домохозяйств пострадало;

4 млн внутренних переселенцев;

7 млн беженцев;

139 тысяч кв. км территорий заминировано.

Убытки в Украине от агрессии РФ. Коллаж: Новини.LIVE

(данные ООН и Всемирного банка)

"Именно поэтому такого уровня задачи не удастся решить ни одному региону в отдельности, если между нами не будет единства. И поэтому важно не восстанавливать то, что было до войны. Это невозможно сделать, давайте откровенно. А важно сделать обновленную, новую Украину, современную Украину. Построить по-новому. И с учетом того, что мы должны выполнить такую сверхважную задачу и для наших детей, и для наших внуков", — подытожил нардеп.

Отметим, Ассоциация прифронтовых городов и общин — это инициатива, о создании которой объявили сегодня, 18 сентября, в Харькове. Она объединила более 100 общин с целью объединить усилия прифронтовых регионов вокруг решения их насущных проблем. Руководителем Ассоциации стал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, в Харькове 18 сентября стартовал форум прифронтовых городов и общин "Стратегические измерения городов-форпостов".



Как известно, 16 сентября Россия атаковала историческое здание в Харькове "шахедом". Дрон попал в учебное заведение. А уже в ночь на 18 сентября оккупанты атаковали железную дорогу на Полтавщине. На месте возникли сильные пожары и есть раненые.