Руйнування в Україні внаслідок війни — дані від Гетманцева

Зараз перед Україною стоїть найбільший виклик з 1946 року щодо відновлення країни. Збитки від російської агресії станом на сьогодні становлять 589 млрд доларів.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев на форумі прифронтових міст і громад "Стратегічні виміри міст-форпостів" у Харкові 18 вересня.

Яких збитків зазнала Україна з початку війни

Гетманцев заявив, що сьогодні в Україні всі регіони є прифронтовими, адже безпеки нема ніде, бо ворожі дрони та ракети прилітають всюди. За його словами, зараз перед нашим народом стоїть найбільший виклик з 1946 року щодо відновлення країни. Збитки в Україні від лютого 2022 року такі:

589 млрд доларів — збитки України від агресії Росії;

13% житла пошкоджено або зруйновано;

2,5 млн домогосподарств постраждало;

4 млн внутрішніх переселенців;

7 млн біженців;

139 тисяч кв. км територій заміновано.

Збитки в Україні від агресії РФ. Колаж: Новини.LIVE

(дані ООН та Світового банку)

"Саме тому такого рівня завдання не вдасться вирішити жодному регіону окремо, якщо між нами не буде єдності. І тому важливо не відновлювати те, що було до війни. Це неможливо зробити, давайте відверто. А важливо зробити оновлену, нову Україну, сучасну Україну. Збудувати по-новому. І з урахуванням того, що ми маємо виконати таке надважливе завдання і для наших дітей, і для наших онуків", — підсумував нардеп.

Зазначимо, Асоціація прифронтових міст та громад — це ініціатива про створення якої оголосили сьогодні, 18 вересня, у Харкові. Вона об'єднала понад 100 громад з метою об'єднати зусилля прифронтових регіонів навколо вирішення їхніх нагальних проблем. Керівником Асоціації став міський голова Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Харкові 18 вересня стартував форум прифронтових міст і громад "Стратегічні виміри міст-форпостів".



Як відомо, 16 вересня Росія атакувала історичну будівлю у Харкові "шахедом". Дрон влучив у навчальний заклад. А вже у ніч проти 18 вересня окупанти атакували залізницю на Полтавщині. На місці виникли сильні пожежі та є поранені.