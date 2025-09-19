Відео
Над Миколаївщиною "Шахеди" вже збивають дрони з ШІ — Віталій Кім

Над Миколаївщиною "Шахеди" вже збивають дрони з ШІ — Віталій Кім

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 06:23
Віталій Кім заявив, що вже є перші перехоплення Шахедів українськими дронами з ШІ
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська область дуже потерпає від постійного нальоту дронів-камікадзе та FPV-дронів російських окупантів. Але там вже є вже перші результати з перехоплення ворожих БпЛА українськими безпілотниками з елементами штучного інтелекту.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:

Які результати збиття дронів РФ на Миколаївщині

Під час заходу Асоціації прифронтових міст Віталій Кім зазначив, що рівень збиття дронів на Миколаївщині може сягати 82%, а обстріли регіону тривають щодня.

"Ворог б’є по цивільній інфраструктурі, а на Кінбурнській косі залишаються окупованими три населені пункти. Проте на півдні вже зафіксовано перші підтверджені випадки знищення Shahed українськими FPV-дронами, оснащеними елементами ШІ", — сказав Кім.

За його словами, регіон зараз навчає близько п’ятдесяти екіпажів, які працюватимуть у новій системі.

"Як тільки закриємо південь, зможемо поділитися цим досвідом з іншими областями", — сказав очільник Миколаївської ОВА.

Раніше Віталій Кім розповів, що у прифронтових регіонах потрібно створити умови, аби бізнес повертався саме туди. За його словами, це більше грошей, спецумови для людей для того, щоб спеціалісти могли повертатися. 

Нагадаємо, голова фінансового комітету ВРУ заявив, що збитки від російської агресії станом на сьогодні становлять 589 млрд доларів.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
