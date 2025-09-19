Віталій Кім заявив, що вже є перші перехоплення Шахедів українськими дронами з ШІ

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська область дуже потерпає від постійного нальоту дронів-камікадзе та FPV-дронів російських окупантів. Але там вже є вже перші результати з перехоплення ворожих БпЛА українськими безпілотниками з елементами штучного інтелекту.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Які результати збиття дронів РФ на Миколаївщині

Під час заходу Асоціації прифронтових міст Віталій Кім зазначив, що рівень збиття дронів на Миколаївщині може сягати 82%, а обстріли регіону тривають щодня.

"Ворог б’є по цивільній інфраструктурі, а на Кінбурнській косі залишаються окупованими три населені пункти. Проте на півдні вже зафіксовано перші підтверджені випадки знищення Shahed українськими FPV-дронами, оснащеними елементами ШІ", — сказав Кім.

За його словами, регіон зараз навчає близько п’ятдесяти екіпажів, які працюватимуть у новій системі.

"Як тільки закриємо південь, зможемо поділитися цим досвідом з іншими областями", — сказав очільник Миколаївської ОВА.

