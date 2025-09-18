Бізнес у прифронтових містах — як повертати підприємців

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (праворуч). Фото: Новини.LIVE

З початком війни багато підприємців та бізнесів виїхали з прифронтових регіонів. Однак країні зараз потрібно спрямувати зусилля, аби повернути їх назад та створити для них відповідні умови.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на форумі прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів" у Харкові 18 вересня.

Як повернути бізнес у прифронтові регіони

Кім розповів, що у прифронтових регіонах потрібно створити умови, аби бізнес повертався саме туди. За його словами, це більше грошей, спецумови для людей, для того, щоб спеціалісти могли повертатися. Це надбавки працівникам освіти, медичних і технічних закладів та додаткові дотації в розвиток технічної освіти.

"Я вважаю, пройшов той час, де всі хотіли, щоб у дитини була вища освіта, щоб перед подругами хизуватися. Зараз треба фахівці вузької направленості, в тому числі відродження інституції в широкому сенсі професійно-технічної освіти, чим ми зараз займаємося з партнерами, для того, щоб могли діти отримувати фахову, високооплачувану роботу при відновленні країни. Всі до нас приїдуть потім", — наголосив очільник Миколаївської ОВА.

Зазначимо, що Асоціація прифронтових міст та громад — це ініціатива про створення якої оголосили сьогодні, 18 вересня, у Харкові. Вона об'єднала понад 100 громад з метою об'єднати зусилля прифронтових регіонів навколо вирішення їхніх нагальних проблем. Керівником Асоціації став міський голова Харкова Ігор Терехов.



Нагадаємо, голова фінансового комітету ВРУ заявив, що збитки від російської агресії станом на сьогодні становлять 589 млрд доларів.

Раніше Данило Гетманцев повідомляв, що бізнесу можуть зменшити кількість перевірок. Це полегшить життя і підтримає тих, хто чесно платить працівникам.

Водночас львів'яни відповіли, чи готові відкрити свою справу під час війни. Більшість опитаних кажуть, що відкривали б бізнес уже зараз — попри всі ризики.