Бизнес в прифронтовых городах — как возвращать предпринимателей

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким (справа). Фото: Новини.LIVE

С началом войны многие предприниматели и бизнесы выехали из прифронтовых регионов. Однако стране сейчас нужно направить усилия, чтобы вернуть их обратно и создать для них соответствующие условия.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на форуме прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов" в Харькове 18 сентября.

Как вернуть бизнес в прифронтовые регионы

Ким рассказал, что в прифронтовых регионах нужно создать условия, чтобы бизнес возвращался именно туда. По его словам, это больше денег, спецусловия для людей, для того, чтобы специалисты могли возвращаться. Это надбавки работникам образования, медицинских учреждений, технических заведений и дополнительные дотации в развитие технического образования.

"Я считаю, прошло то время, где все хотели, чтобы у ребенка было высшее образование, чтобы перед подругами хвастаться. Сейчас надо специалисты узкой направленности, в том числе возрождение институции в широком смысле профессионально-технического образования, чем мы сейчас занимаемся с партнерами, для того, чтобы могли дети получать профессиональную, высокооплачиваемую работу при восстановлении страны. Все к нам приедут потом", — подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Отметим, Ассоциация прифронтовых городов и общин — это инициатива, о создании которой объявили сегодня, 18 сентября, в Харькове. Она объединила более 100 общин с целью объединить усилия прифронтовых регионов вокруг решения их насущных проблем. Руководителем Ассоциации стал городской голова Харькова Игорь Терехов.

