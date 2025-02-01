Украинская армия получит более 400 млрд грн на вооружение

Военные учения. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Украинским войскам необходима стабильная финансовая поддержка и поставки военной техники. В 2025 году на Вооруженные силы Украины выделили более 400 миллиардов гривен.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сообщает Новинии.LIVE.

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По его словам, на закупку и обслуживание вооружения в этом году выделено более 400 миллиардов гривен, и это критически важная составляющая успеха на фронте.

"Силы обороны Украины практически составляют 80% от всего бюджета, который направляется на Силы безопасности и обороны. Это около 1,5 триллиона грн в целом, из которых более 400 миллиардов выделены из этого ресурса на закупку вооружения военной техники, ремонта и содержания. И мы не можем допустить на сегодняшний день снижения", — заявил военнослужащий.

Чиновник подчеркнул, что своевременное и равномерное снабжение военной техники непосредственно влияет на ход боевых действий и приближает Украину к победе. В то же время он предостерег от бюрократических препятствий и лишних споров по закупкам, ведь они могут отдалить страну от достижения главной цели — разгрома врага.

"Еще раз обращаюсь — обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины в равномерном и своевременном снабжении, для того, чтобы мы могли удерживать линию фронта стабилизировать его и создать условия для того, чтобы перейти к дальнейшим действиям, которые приведут к нашей самой большой ожидаемой цели, это победы над Российской Федерацией. И чем больше будет разнотолков, и заведение нашего государства в различные разборки, то тем дольше и дольше эта цель, которая называется победа, в этой войне российско-украинской будет от нас отдаляться", — сказал Иван Гаврилюк.

Напомним, недавно в Минобороны рассказали о ходе расследования относительно поставок некачественных мин военным.

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал получение Украиной еще одной партии самолетов F-16.

Также Финляндия выделит Украине пакет вооружения на сумму 198 млн евро.