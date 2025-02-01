Украинская армия получит более 400 млрд грн на вооружение

На ВСУ выделили более 400 млрд грн — Гаврилюк объяснил нюанс
Украинским войскам необходима стабильная финансовая поддержка и поставки военной техники. В 2025 году на Вооруженные силы Украины выделили более 400 миллиардов гривен.
Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сообщает Новинии.LIVE.
Гаврилюк объяснил, почему важно стабильно обеспечивать украинскую армию
По его словам, на закупку и обслуживание вооружения в этом году выделено более 400 миллиардов гривен, и это критически важная составляющая успеха на фронте.
"Силы обороны Украины практически составляют 80% от всего бюджета, который направляется на Силы безопасности и обороны. Это около 1,5 триллиона грн в целом, из которых более 400 миллиардов выделены из этого ресурса на закупку вооружения военной техники, ремонта и содержания. И мы не можем допустить на сегодняшний день снижения", — заявил военнослужащий.
Чиновник подчеркнул, что своевременное и равномерное снабжение военной техники непосредственно влияет на ход боевых действий и приближает Украину к победе. В то же время он предостерег от бюрократических препятствий и лишних споров по закупкам, ведь они могут отдалить страну от достижения главной цели — разгрома врага.
"Еще раз обращаюсь — обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины в равномерном и своевременном снабжении, для того, чтобы мы могли удерживать линию фронта стабилизировать его и создать условия для того, чтобы перейти к дальнейшим действиям, которые приведут к нашей самой большой ожидаемой цели, это победы над Российской Федерацией. И чем больше будет разнотолков, и заведение нашего государства в различные разборки, то тем дольше и дольше эта цель, которая называется победа, в этой войне российско-украинской будет от нас отдаляться", — сказал Иван Гаврилюк.
Напомним, недавно в Минобороны рассказали о ходе расследования относительно поставок некачественных мин военным.
Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал получение Украиной еще одной партии самолетов F-16.
Также Финляндия выделит Украине пакет вооружения на сумму 198 млн евро.
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