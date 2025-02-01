Українська армія отримає понад 400 млрд грн на озброєння

Військові навчання. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Українським військам необхідна стабільна фінансова підтримка та постачання військової техніки. У 2025 році на Збройні сили України виділили понад 400 мільярдів гривень.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомляє Новини.LIVE.

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За його словами, на закупівлю та обслуговування озброєння цьогоріч виділено понад 400 мільярдів гривень, і це критично важливий складник успіху на фронті.

"Сили оборони України практично складають 80% від всього бюджету, який спрямовується на Сили безпеки і оборони. Це близько 1,5 трильйона грн в цілому, з яких понад 400 мільярдів виділені із цього ресурсу на закупівлю озброєння військової техніки, ремонту та утримання. І ми не можемо допустити на сьогоднішні зниження", — заявив військовослужбовець.

Посадовець підкреслив, що своєчасне та рівномірне постачання військової техніки безпосередньо впливає на хід бойових дій та наближає Україну до перемоги. Водночас він застеріг від бюрократичних перешкод та зайвих суперечок щодо закупівель, адже вони можуть віддалити країну від досягнення головної мети — розгрому ворога.

"Ще раз звертаюсь — забезпечення потреб Збройних сил України в рівномірному і своєчасному постачанні, для того, щоб ми могли утримувати лінію фронту, стабілізувати його і створити умови для того, щоб перейти до подальших дій, які призведуть до нашої найбільшої очікуваної цілі це перемоги над Російською Федерацією. І чим більше буде різнотолків, і заведення нашої держави в різні розборки, то тим довше і довше ця ціль, яка називається перемога, у цій війні російсько-українській буде від нас віддалятися", — сказав Іван Гаврилюк.

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони розповіли про хід розслідування щодо постачання неякісних мін військовим.

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров анонсував отримання Україною ще однієї партії літаків F-16.

Також Фінляндія виділить Україні пакет озброєння на суму 198 млн євро.