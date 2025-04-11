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На Запорожье возросла активность дронов РФ — детали от депутата

11 апреля 2025 10:27
Аркадий Пастула - Редактор
На Запорожье возросла активность российских беспилотников — что известно
Последствия обстрела Запорожья. Фото архивное: Запорожская ОВА
Аркадий Пастула - Редактор

Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков сообщил, что на Запорожье возросла активность российских беспилотников. Враг разрушает инфраструктуру региона.

Об этом Аскад Ашурбеков в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 11 апреля.

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"Последние недели увеличилась активность именно вражеских беспилотников Shahed на Запорожье. К счастью, это не приводит к большому количеству человеческих жертв, однако это разрушает нашу инфраструктуру, домохозяйства", — рассказал Ашурбеков.

По словам депутата облсовета, в отношении тяжелой баллистики и КАБов пока ситуация относительно стабильная.

Напомним, 3 апреля российские захватчики нанесли удары по Запорожью, в результате чего произошел пожар.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия российского обстрела. Противник атаковал беспилотниками.

война Запорожье обстрелы оккупанты БпЛА
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