На Запорожье возросла активность российских беспилотников — что известно

Последствия обстрела Запорожья. Фото архивное: Запорожская ОВА

Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков сообщил, что на Запорожье возросла активность российских беспилотников. Враг разрушает инфраструктуру региона.

Об этом Аскад Ашурбеков в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 11 апреля.

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"Последние недели увеличилась активность именно вражеских беспилотников Shahed на Запорожье. К счастью, это не приводит к большому количеству человеческих жертв, однако это разрушает нашу инфраструктуру, домохозяйства", — рассказал Ашурбеков.

По словам депутата облсовета, в отношении тяжелой баллистики и КАБов пока ситуация относительно стабильная.

Напомним, 3 апреля российские захватчики нанесли удары по Запорожью, в результате чего произошел пожар.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия российского обстрела. Противник атаковал беспилотниками.