На Запорожье возросла активность российских беспилотников — что известно

На Запорожье возросла активность дронов РФ — детали от депутата
Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков сообщил, что на Запорожье возросла активность российских беспилотников. Враг разрушает инфраструктуру региона.
Об этом Аскад Ашурбеков в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 11 апреля.
Активность вражеских БпЛА на Запорожье
"Последние недели увеличилась активность именно вражеских беспилотников Shahed на Запорожье. К счастью, это не приводит к большому количеству человеческих жертв, однако это разрушает нашу инфраструктуру, домохозяйства", — рассказал Ашурбеков.
По словам депутата облсовета, в отношении тяжелой баллистики и КАБов пока ситуация относительно стабильная.
Напомним, 3 апреля российские захватчики нанесли удары по Запорожью, в результате чего произошел пожар.
Впоследствии в ГСЧС показали последствия российского обстрела. Противник атаковал беспилотниками.
Читайте Новини.LIVE!