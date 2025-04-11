На Запоріжжі зросла активність російських безпілотників — що відомо

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото архівне: Запорізька ОВА

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков повідомив, що на Запоріжжі зросла активність російських безпілотників. Ворог руйнує інфраструктуру регіону.

Про це Аскад Ашурбеков в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 11 квітня.

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"Останні тижні збільшилася активність саме ворожих безпілотників Shahed на Запоріжжя. На щастя, це не призводить до великої кількості людських жертв, проте це руйнує нашу інфраструктуру, домогосподарства", — розповів Ашурбеков.

За словами депутата облради, стосовно важкої балістики та КАБів поки ситуація відносно стабільна.

Нагадаємо, 3 квітня російські загарбники завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого сталася пожежа.

Згодом у ДСНС показали наслідки російського обстрілу. Противник атакував безпілотниками.