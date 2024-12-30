Аэроразведчики ГУР нанесли удар по штабу оккупантов в Запорожской области

Удар по штабу российских оккупантов в Запорожской области. Фото: скриншот с видео

Аэроразведчики Главного управления разведки и оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" нанесли удар по штабу российских оккупантов. Он был расположен в Запорожской области.

Видео опубликовала пресс-служба ГУР в понедельник, 30 декабря.

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Аэроразведчики Департамента активных действий ГУР обнаружили на временно оккупированной части Запорожской области штаб российских оккупантов.

"Во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" нанесли по объекту ракетный удар — штаб российских оккупантов уничтожен", — говорится в сообщении.

В результате удара шестеро захватчиков ликвидированы, еще трое — ранены.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал впечатляющее уничтожение российских оккупантов на фронте.

Также пилоты подразделения Mosquitos Третьей штурмовой бригады на Харьковщине успешно ликвидировали живую силу врага, применяя FPV-дроны.