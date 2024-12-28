На Харківщині окупанти під Новий рік отримали "вибухові подарунки" від ЗСУ — відео

Українські військові скидують боєприпаси на окупантів. Фото: скриншот

Пілоти підрозділу "Mosquitos" Третьої штурмової бригади продовжують ефективно знищувати живу силу противника на Харківщині. Бійці використовують для цього FPV-дрони.

Про це повідомили у пресслужбі Третьої штурмової бригади у суботу, 28 грудня.

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Смертельні подарунки для окупантів

Бійці бригади використовують FPV-дрони для скидів смертоносних боєприпасів, які ворогу не дозволяють почуватися у безпеці навіть у траншеях чи укриттях.

"Замаскувавшись у траві, сховавшись у траншеї чи норі — ворог ніде не сховається. Кожному виявленому окупанту наші пілоти гарантують "подарунок", — йдеться у повідомленні бригади.

Раніше ми повідомляли, що бійці Третьої окремої штурмової бригади взяли у полон групу окупантів у Харківській області. Російські військові виявилися підписниками бригади у Telegram.

Крім того, на Харківському напрямку батальйон безпілотних систем Третьої штурмової уразив два міномети, ЛАТ та спалив декілька укриттів з військовою технікою ворога.