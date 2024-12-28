На Харьковщине оккупанты под Новый год получили "взрывные подарки" от ВСУ — видео

Украинские военные сбрасывают боеприпасы на окупантов. Фото: скриншот

Пилоты подразделения "Mosquitos" Третьей штурмовой бригады продолжают эффективно уничтожать живую силу противника в Харьковской области. Бойцы используют для этого FPV-дроны.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьей штурмовой бригады в субботу, 28 декабря.

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Бойцы бригады используют FPV-дроны для сбросов смертоносных боеприпасов, которые не позволяют врагу чувствовать себя в безопасности даже в траншеях или укрытиях.

"Замаскировавшись в траве, спрятавшись в траншее или норе — враг нигде не скроется. Каждому обнаруженному оккупанту наши пилоты гарантируют "подарок", — говорится в сообщении бригады.

Ранее мы сообщали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен группу оккупантов в Харьковской области. Российские военные оказались подписчиками бригады в Telegram.

Кроме того, в Харьковском направлении батальон беспилотных систем Третьей штурмовой поразил два миномета, ЛАО и сжег несколько укрытий с военной техникой врага.