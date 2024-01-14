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На Закарпатье спасли киевлянина, который хотел попасть в Венгрию через реку Тиса

14 января 2024 18:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье спасли киевлянина, который хотел попасть в Венгрию через реку Тиса
Река Тиса. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Закарпатье чуть не погиб киевлянин, пытавшийся добраться до венгерского берега реки Тиса. Его спасли пограничники.

Об этом сообщает ГПСУ.

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"Пограничники на Закарпатье спасли киевлянина, который вплавь по Тисе планировал попасть в Венгрию. Сумма 5 000 долларов — единственное, что было четко оговорено в Telegram-канале, где ему обещали помочь", — говорится в сообщении.

Получив деньги, мужчине просто указали направление движения и исчезли. О пути в Венгрию он узнал уже на берегу реки. С обрыва киевлянин попал в воду, откуда невозможно было выбраться самостоятельно.

Пограничники получили информацию от медиков скорой помощи и за несколько минут вытащили мужчину на берег. Его доставили в подразделение, а также оказали первую помощь и предоставили сухие вещи.

В настоящее время устанавливается круг причастных лиц.

"Предостерегаем граждан не подвергать себя опасности и не верить мошенникам, которые уверяют в безопасном пересечении границы по реке или высокогорью", — говорится в сообщении.

Напомним, оперативники Чопского отряда задержали жителя Ужгородского района, устроившего схему нелегального перемещения через границу. Мужчина предлагал пересечь границу за три тысячи долларов.

Также мы писали, что недавно пограничные службы по сотрудничеству с работниками СБУ успешно завершили операцию на основе оперативных данных о незаконных действиях на границе с Румынией. Так, пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся пересечь границу за 3,5 тысячи евро.

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ГСЧС
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