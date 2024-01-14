На Закарпатье спасли киевлянина, который хотел попасть в Венгрию через реку Тиса
На Закарпатье чуть не погиб киевлянин, пытавшийся добраться до венгерского берега реки Тиса. Его спасли пограничники.
Об этом сообщает ГПСУ.
Киевлянин пытался переплыть Тису
"Пограничники на Закарпатье спасли киевлянина, который вплавь по Тисе планировал попасть в Венгрию. Сумма 5 000 долларов — единственное, что было четко оговорено в Telegram-канале, где ему обещали помочь", — говорится в сообщении.
Получив деньги, мужчине просто указали направление движения и исчезли. О пути в Венгрию он узнал уже на берегу реки. С обрыва киевлянин попал в воду, откуда невозможно было выбраться самостоятельно.
Пограничники получили информацию от медиков скорой помощи и за несколько минут вытащили мужчину на берег. Его доставили в подразделение, а также оказали первую помощь и предоставили сухие вещи.
В настоящее время устанавливается круг причастных лиц.
"Предостерегаем граждан не подвергать себя опасности и не верить мошенникам, которые уверяют в безопасном пересечении границы по реке или высокогорью", — говорится в сообщении.
Напомним, оперативники Чопского отряда задержали жителя Ужгородского района, устроившего схему нелегального перемещения через границу. Мужчина предлагал пересечь границу за три тысячи долларов.
Также мы писали, что недавно пограничные службы по сотрудничеству с работниками СБУ успешно завершили операцию на основе оперативных данных о незаконных действиях на границе с Румынией. Так, пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся пересечь границу за 3,5 тысячи евро.
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