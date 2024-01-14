На Закарпатті врятували киянина, який хотів потрапити до Угорщини через річку Тиса
На Закарпатті ледь не загинув киянин, який намагався дістатися угорського берега річки Тиса. Його врятували прикордонники.
Про це повідомляє ДПСУ.
Киянин намагався переплисти Тису
"Прикордонники на Закарпатті врятували киянина, який вплав Тисою планував потрапити до Угорщини. Сума 5 000 доларів — єдине, що було чітко обговорено в Telegram-каналі, де йому обіцяли допомогти", — йдеться у повідомленні.
Отримавши гроші, чоловіку просто вказали напрям руху й зникли. Про шлях до Угорщини він дізнався вже на березі річки. З обриву киянин потрапив у воду, звідки неможливо було вибратися самостійно.
Прикордонники отримали інформацію від медиків швидкої допомоги та за декілька хвилин витягли чоловіка на берег. Його доставили в підрозділ, а також надали першу допомогу та сухі речі.
Наразі встановлюється коло причетних осіб.
"Застерігаємо громадян не наражати себе на небезпеку та не вірити шахраям, котрі запевняють у безпечному перетині кордону річкою чи високогір’ям", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, оперативники Чопського загону затримали мешканця Ужгородського району, який влаштував схему нелегального переміщення через кордон. Чоловік пропонував перетнути кордон за три тисячі доларів.
Також ми писали, що нещодавно прикордонні служби у співпраці з працівниками СБУ успішно завершили операцію на основі оперативних даних про незаконні дії на кордоні з Румунією. Так, прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон за 3,5 тисячі євро.
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