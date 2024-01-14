На Закарпатті врятували киянина, який хотів потрапити до Угорщини через річку Тиса

Річка Тиса. Фото: ДСНС

На Закарпатті ледь не загинув киянин, який намагався дістатися угорського берега річки Тиса. Його врятували прикордонники.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"Прикордонники на Закарпатті врятували киянина, який вплав Тисою планував потрапити до Угорщини. Сума 5 000 доларів — єдине, що було чітко обговорено в Telegram-каналі, де йому обіцяли допомогти", — йдеться у повідомленні.

Отримавши гроші, чоловіку просто вказали напрям руху й зникли. Про шлях до Угорщини він дізнався вже на березі річки. З обриву киянин потрапив у воду, звідки неможливо було вибратися самостійно.

Прикордонники отримали інформацію від медиків швидкої допомоги та за декілька хвилин витягли чоловіка на берег. Його доставили в підрозділ, а також надали першу допомогу та сухі речі.

Наразі встановлюється коло причетних осіб.

"Застерігаємо громадян не наражати себе на небезпеку та не вірити шахраям, котрі запевняють у безпечному перетині кордону річкою чи високогір’ям", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, оперативники Чопського загону затримали мешканця Ужгородського району, який влаштував схему нелегального переміщення через кордон. Чоловік пропонував перетнути кордон за три тисячі доларів.

Також ми писали, що нещодавно прикордонні служби у співпраці з працівниками СБУ успішно завершили операцію на основі оперативних даних про незаконні дії на кордоні з Румунією. Так, прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон за 3,5 тисячі євро.