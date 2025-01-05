В Покровске установили новую стелу с названием города - фото

На въезде в Покровск восстановили разрушенную россиянами стелу
Российские оккупанты на днях разрушили стелу на въезде в город Покровск Донецкой области. Однако коммунальщики уже установили на ее месте новую.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Добряк в комментарии Суспільному.
Стела на въезде в Покровск
По словам Добряка, работники коммунальной службы восстановили стелу на въезде в город. На ее месте они установили обновленную и более легкую конструкцию.
Ранее военные сообщили, что 2 января стелу разрушили оккупанты. Воин 68-й бригады ВСУ Павел Вышебаба отметил, что забрал букву "П", чтобы она стала артефактом в будущем музее российско-украинской войны.
Мы писали, что появилась информация, что в Покровске выделят значительные суммы из бюджета на сферы инфраструктуры и обслуживания города.
А издание BILD писало, что армия России продолжает продвигаться на фронте. Уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область.
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