У Покровську встановили нову стелу з назвою міста — фото

Нова стела. Фото: Суспільне

Російські окупанти днями зруйнували стелу на вʼїзді в місто Покровськ Донецької області. Однак комунальники вже встановили на її місці нову.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк в коментарі Суспільному.

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Зі слів Добряка, працівники комунальної служби відновили стелу на в'їзді до міста. На її місці вони встановили оновлену та легшу конструкцію.

Відновлення стели. Фото: Суспільне

Відновлення стели. Фото: Суспільне

Раніше військові повідомили, що 2 січня стелу зруйнували окупанти. Воїн 68-ї бригади ЗСУ Павло Вишебаба зазначив, що забрав букву "П", аби вона стала артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни.

Зруйнована стара стела. Фото: Instagram/Павло Вишебаба

Ми писали, що з'явилася інформація, що у Покровську виділять значні суми із бюджету на сфери інфраструктури та обслуговування міста.

А видання BILD писало, що армія Росії продовжує просуватись на фронті. Вже за кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область.