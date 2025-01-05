У Покровську встановили нову стелу з назвою міста — фото

На в'їзді у Покровськ відновили зруйновану росіянами стелу
Російські окупанти днями зруйнували стелу на вʼїзді в місто Покровськ Донецької області. Однак комунальники вже встановили на її місці нову.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк в коментарі Суспільному.
Стела на в'їзді у Покровськ
Зі слів Добряка, працівники комунальної служби відновили стелу на в'їзді до міста. На її місці вони встановили оновлену та легшу конструкцію.
Раніше військові повідомили, що 2 січня стелу зруйнували окупанти. Воїн 68-ї бригади ЗСУ Павло Вишебаба зазначив, що забрав букву "П", аби вона стала артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни.
Ми писали, що з'явилася інформація, що у Покровську виділять значні суми із бюджету на сфери інфраструктури та обслуговування міста.
А видання BILD писало, що армія Росії продовжує просуватись на фронті. Вже за кілька тижнів війна може перекинутися на Дніпропетровську область.
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