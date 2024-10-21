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На войну в Украину отправили элитное подразделение "боевых рабов" из КНДР, — Bild

21 октября 2024 18:56
Галина Шподарева - редактор
КНДР перебрасывает своих солдат в РФ для участия в войне против Украины
Военные КНДР. Фото иллюстративное: ariananews.af
Галина Шподарева - редактор

Южнокорейская разведка NIS обнародовала подробности о том, каких солдат отправила КНДР на войну в Украину. СМИ пишут, что Ким Чен Ын отправил в Украину так называемое "элитное подразделение боевых рабов".

Об этом сообщило издание Bild.

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Как сообщает Bild, накануне визита Сергея Шойгу в Пхеньян, с 8 по 13 сентября, в Россию переправили 1500 северокорейских солдат.

"Спутники обнаружили четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток", — говорится в публикации.

В Bild отмечают, что после этого возросло количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Очевидно, они также перевозили бойцов. По меньшей мере 400 из них тренируются в казармах под Хабаровском.

"По данным южнокорейской разведки, им выдали поддельные документы и российские паспорта, а также замаскировали под бурятов и якутов", — пишет Bild.

"Боевые рабы" КНДР

По данным издания, 5 октября Ким Чен Ын посетил спецподразделение в Западном округе Корейской народной армии, которое считается одним из самых жестоких в мире.

"Эти гвардейцы охраняли отца диктатора Ким Чен Ира. На глазах у его сына они кулаками, руками и железными молотами разбивали бетонные плиты, поставленные на тела товарищей", — говорится в статье.

Обозреватель Bild Петер Тиде называет их "боевыми рабами", поскольку их "растили в информационном вакууме без какого-либо внешнего воздействия — ни интернета, ни западного телевидения, ни мобильных телефонов.

"Будущих солдат обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению "дьяволов НАТО" и врагов "любимого лидера". Очевидно, их также отправили на войну в Украину", — пишет Bild.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал информацию об отправке войск Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины. В Пентагоне пока не могут подтвердить эти данные.

Также Новини.LIVE писали, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что спутник зафиксировал передвижение войск Северной Кореи в Россию. Речь идет об около 12 тысячах солдат.

Северная Корея война в Украине армия Ким Чен Ын война КНДР

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