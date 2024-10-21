КНДР перекидає своїх солдатів до РФ для участі у війні проти України

Військові КНДР. Фото ілюстративне: ariananews.af

Південнокорейська розвідка NIS оприлюднила подробиці про те, яких солдатів відправила КНДР на війну в Україну. ЗМІ пишуть, що Кім Чен Ин відправив в Україну так званий "елітний підрозділ бойових рабів".

Про це повідомило видання Bild.

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Як повідомляє Bild, напередодні візиту Сергія Шойгу до Пхеньяна, з 8 до 13 вересня, до Росії переправили 1500 північнокорейських солдатів.

"Супутники виявили чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких вони прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока", — йдеться в публікації.

У Bild зазначають, що після цього зросла кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців. Щонайменше 400 з них тренуються в казармах під Хабаровськом.

"За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи і російські паспорти, а також замаскували під бурятів і якутів", — пише Bild.

"Бойові раби" КНДР

За даними видання, 5 жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії, який вважається одним із найжорстокіших у світі.

"Ці гвардійці охороняли батька диктатора Кім Чен Іра. На очах у його сина вони кулаками, руками і залізними молотами розбивали бетонні плити, поставлені на тіла товаришів", — йдеться в статті.

Оглядач Bild Петер Тіде називає їх "бойовими рабами", оскільки їх "ростили в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу — ні інтернету, ні західного телебачення, ні мобільних телефонів.

"Майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" і ворогів "улюбленого лідера". Очевидно, їх також відправили на війну в Україні", — пише Bild.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував інформацію про відправку військ Північної Кореї до Росії для участі у війні проти України. У Пентагоні поки не можуть підтвердити ці дані.

Також Новини.LIVE писали, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що супутник зафіксував пересування військ Північної Кореї до Росії. Йдеться про близько 12 тисяч солдатів.