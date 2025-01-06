В Лисичанске Луганской области возле домов появился полигон РФ

Российские оккупанты на блокпосте. Иллюстративное фото: росСМИ

В временно оккупированном городе Лисичанск Луганской области оккупанты обустроили полигон. Россия в очередной раз усилила проверки на границе с так называемой "ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Facebook.

Читайте также:

Полигон РФ в Лисичанске

По словам ОВА, на границе "ЛНР" и России усилили проверки, а в Лисичанске обустроили военный полигон вблизи жилого массива.

"Приближенность к жилому массиву их не смущает. Наоборот, в случае попадания по территории объекта российские пропагандисты будут пытаться снять провокационный сюжет. Им безразличны жизни собственных бойцов, а тем более — местных гражданских", — говорится в сообщении.

В то же время жители так называемой "республики" возмущены новым усилением пропускного режима на границе с Россией, поскольку его обещали отменить еще осенью 2022 года. Но оккупанты проводят тщательные проверки документов, осматривают вещи, допрашивают относительно родственников, цели и маршрута поездки.

"Еще один такой случай произошел на участке границы на Марковщине. Оккупированная Луганщина остается для россиян "зоной отчуждения", — добавили в ОВА.

Скриншот сообщения ОВА

Напомним, партизаны на ВОТ Запорожской области сообщают об этнических конфликтах между военными РФ.

Также войска РФ потеряли инициативу на отрезке фронта в Харьковской области из-за неудачных атак и неблагоприятной погоды.