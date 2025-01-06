В Лисичанске Луганской области возле домов появился полигон РФ

На ВОТ Луганщины оккупанты обустроили военный полигон
В временно оккупированном городе Лисичанск Луганской области оккупанты обустроили полигон. Россия в очередной раз усилила проверки на границе с так называемой "ЛНР".
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Facebook.
Полигон РФ в Лисичанске
По словам ОВА, на границе "ЛНР" и России усилили проверки, а в Лисичанске обустроили военный полигон вблизи жилого массива.
"Приближенность к жилому массиву их не смущает. Наоборот, в случае попадания по территории объекта российские пропагандисты будут пытаться снять провокационный сюжет. Им безразличны жизни собственных бойцов, а тем более — местных гражданских", — говорится в сообщении.
В то же время жители так называемой "республики" возмущены новым усилением пропускного режима на границе с Россией, поскольку его обещали отменить еще осенью 2022 года. Но оккупанты проводят тщательные проверки документов, осматривают вещи, допрашивают относительно родственников, цели и маршрута поездки.
"Еще один такой случай произошел на участке границы на Марковщине. Оккупированная Луганщина остается для россиян "зоной отчуждения", — добавили в ОВА.
Напомним, партизаны на ВОТ Запорожской области сообщают об этнических конфликтах между военными РФ.
Также войска РФ потеряли инициативу на отрезке фронта в Харьковской области из-за неудачных атак и неблагоприятной погоды.
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