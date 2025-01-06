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На ТОТ Луганщини окупанти облаштували військовий полігон

6 січня 2025 10:33
Євгенія Брюховецька - редактор
У Лисичанську на Луганщині біля будинків з'явився полігон РФ
Російські окупанти на блокпості. Ілюстративне фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У тимчасово окупованому місті Лисичанськ Луганської області окупанти облаштували полігон. Росія вчергове посилила перевірки на кордоні з так званою "ЛНР".

Про це повідомила пресслужба ОВА у Facebook.

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За словами ОВА, на кордоні "ЛНР" та Росії посилили перевірки, а в Лисичанську облаштували військовий полігон поблизу житлового масиву.

"Наближеність до житлового масиву їх не бентежить. Навпаки, в разі влучання по території об'єкта російські пропагандисти намагатимуться зняти провокативний сюжет. Їм байдуже на життя власних бійців, а тим більше — місцевих цивільних", — йдеться у повідомленні.

Водночас мешканці так званої "республіки" обурені новим посиленням пропускного режиму на кордоні з Росією, оскільки його обіцяли скасувати ще восени 2022 року. Але окупанти проводять ретельні перевірки документів, оглядають речі, допитують щодо родичів, мети та маршруту поїздки.

"Іще один такий випадок стався на ділянці кордону на Марківщині. Окупована Луганщина залишається для росіян "зоною відчуження", — додали в ОВА.

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Скриншот допису ОВА

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російські війська Луганська область окупанти війна в Україні полігон фронт

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