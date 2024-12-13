Взрывы в Тернополе 13 декабря – что известно

Следует от сбитой ракеты. Фото иллюстративный: Эспрессо

В Тернополе утром, 13 декабря, раздались взрывы. В городе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают местные СМИ.

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В Тернопольской области объявлена тревога. Утром в пятницу, 13 декабря, в регионе раздались взрывы. В области работают системы противовоздушной обороны.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Воздушные силы Украины предупреждают граждан о регулярном изменении курса вражеских ракет.

Изменение курса ракет. Фото: скриншот

Изменение курса движения ракет. Фото: скриншот

Напомним, взрывы были слышны также на Хмельнитчине, Черкасской области, Одессе и других регионах.