Взрывы в Тернополе 13 декабря – что известно

В Тернопольской области прогремели взрывы
13 декабря 2024 08:26
Следует от сбитой ракеты. Фото иллюстративный: Эспрессо
В Тернополе утром, 13 декабря, раздались взрывы. В городе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщают местные СМИ.
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В Тернопольской области объявлена тревога. Утром в пятницу, 13 декабря, в регионе раздались взрывы. В области работают системы противовоздушной обороны.
Воздушные силы Украины предупреждают граждан о регулярном изменении курса вражеских ракет.
Напомним, взрывы были слышны также на Хмельнитчине, Черкасской области, Одессе и других регионах.
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