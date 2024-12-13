Вибухи в Тернополі 13 грудня - що відомо

Слід від збитої ракети. Фото ілюстративне: Еспресо

В Тернополі зранку, 13 грудня, пролунали вибухи. У місті працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Наразі в Тернопільській області оголошена тривога. Вранці у п'ятницю, 13 грудня, в регіоні пролунали вибухи. В області працюють системи протиповітряної оборони.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Повітряні сили України попереджають громадян про регулярну зміну курсу ворожих ракет.

Зміна курсу ракет. Фото: скриншот

Зміна курсу руху ракет. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи було чутно також на Хмельниччині, у Черкаській області, Одесі та інших регіонах.