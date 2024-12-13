Вибухи на Хмельниччині 13 грудня — що відомо

Слід від збиття ракети. Фото ілюстративне: Вікна

У Хмельницькій області вранці, 13 грудня, пролунали вибухи. Росія атакує ракетами Україну.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Повітряна тривога у Хмельницькій області 13 грудня

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

У Хмельницькій області пролунали вибухи. У регіоні працюють засоби протиповітряної оборони.

У Повітряних силах тим часом повідомили про зміну руху ракет.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, потужні вибухи також пролунали в Черкаській області, на Київщині та в Одесі.