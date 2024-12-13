Взрывы в Хмельницкой области 13 декабря — что известно

Следует от сбития ракеты. Фото иллюстративное: Вікна

В Хмельницкой области утром, 13 декабря, раздались взрывы. Россия атакует ракетами Украину

Об этом сообщают местные СМИ.

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Воздушная тревога в Хмельницкой области 13 декабря

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

В Хмельницкой области раздались взрывы. В регионе работают средства противовоздушной обороны.

В Воздушных силах в это время сообщили об изменении движения ракет.

Сообщения ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, мощные взрывы также прогремели в Черкасской области, Киевской и Одессе.