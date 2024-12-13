Взрывы в Хмельницкой области 13 декабря — что известно

В Хмельнитчине прогремели мощные взрывы
13 декабря 2024 08:16
Следует от сбития ракеты. Фото иллюстративное: Вікна
В Хмельницкой области утром, 13 декабря, раздались взрывы. Россия атакует ракетами Украину
Об этом сообщают местные СМИ.
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В Хмельницкой области раздались взрывы. В регионе работают средства противовоздушной обороны.
В Воздушных силах в это время сообщили об изменении движения ракет.
Напомним, мощные взрывы также прогремели в Черкасской области, Киевской и Одессе.
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