На Тернопольщине мужчина пытался избежать мобилизации с помощью поддельных документов
В Почаеве Тернопольской области представители ТЦК на улице остановили мужчину для проверки пребывания на военном учете. Оказалось, что он использовал фальшивые документы для уклонения от мобилизации.
Об этом сообщает Нацполиция Тернопольщины.
В Почаеве работники ТЦК разоблачили уклониста с фальшивыми документами
Так, во время проверки документов на улице Почаева мужчина предоставил работникам ТЦК справку об отсрочке и временное удостоверение, которое освобождает его от мобилизации.
Военные заподозрили, что документы не настоящие, а потому вызвали работников полиции.
Справка и удостоверение были изъяты и направлены на экспертизу, где подтвердили, что документы поддельные.
Впоследствии мужчина признался, что фальшивые документы он купил — ему объявили подозрение на использование заведомо подложного документа.
В то же время решается вопрос о привлечении нарушителя из-за уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Также выясняется, кто и где производит и продает "липовые" документы. Продолжается досудебное расследование.
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