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На Тернопольщине мужчина пытался избежать мобилизации с помощью поддельных документов

2 января 2024 15:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Тернопольщине мужчина пытался избежать мобилизации с помощью поддельных документов
Представители ТЦК остановили мужчину на улице. Иллюстративное фото: dailylviv.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Почаеве Тернопольской области представители ТЦК на улице остановили мужчину для проверки пребывания на военном учете. Оказалось, что он использовал фальшивые документы для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Нацполиция Тернопольщины.

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Так, во время проверки документов на улице Почаева мужчина предоставил работникам ТЦК справку об отсрочке и временное удостоверение, которое освобождает его от мобилизации.

Военные заподозрили, что документы не настоящие, а потому вызвали работников полиции.

Справка и удостоверение были изъяты и направлены на экспертизу, где подтвердили, что документы поддельные.

Впоследствии мужчина признался, что фальшивые документы он купил — ему объявили подозрение на использование заведомо подложного документа.

В то же время решается вопрос о привлечении нарушителя из-за уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Также выясняется, кто и где производит и продает "липовые" документы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, как кто из украинцев может получить бронь от мобилизации в 2024 году.

Кроме того, случаются ситуации, когда представители территориальных центров злоупотребляют полномочиями, нарушают закон или права военнообязанных. Юрист Николай Гольбин рассказал украинцам, как следует действовать в таких случаях.

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