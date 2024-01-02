На Тернопольщине мужчина пытался избежать мобилизации с помощью поддельных документов

Представители ТЦК остановили мужчину на улице. Иллюстративное фото: dailylviv.com

В Почаеве Тернопольской области представители ТЦК на улице остановили мужчину для проверки пребывания на военном учете. Оказалось, что он использовал фальшивые документы для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Нацполиция Тернопольщины.

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Так, во время проверки документов на улице Почаева мужчина предоставил работникам ТЦК справку об отсрочке и временное удостоверение, которое освобождает его от мобилизации.

Военные заподозрили, что документы не настоящие, а потому вызвали работников полиции.

Справка и удостоверение были изъяты и направлены на экспертизу, где подтвердили, что документы поддельные.

Впоследствии мужчина признался, что фальшивые документы он купил — ему объявили подозрение на использование заведомо подложного документа.

В то же время решается вопрос о привлечении нарушителя из-за уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Также выясняется, кто и где производит и продает "липовые" документы. Продолжается досудебное расследование.

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