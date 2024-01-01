Мобілізація в Україні 2024 року — хто та як може отримати бронь

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року. Тож, військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки, якщо вони будуть визнані ВЛК придатними та не матимуть відстрочки, їх можуть призвати на військову службу. Водночас навіть в особливий період є окремі категорії працівників, які мають право на бронь на роботі й не можуть бути мобілізовані.

Як та хто з українців може отримати бронь у 2024 році, розповів адвокат Радіон Кирилкін.

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Що таке бронювання працівника

Як пояснив правознавець, відповідно до ст. 24 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період.

Тобто, бронювання — це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам органів державної влади, підприємств, установ і організацій з метою забезпечення їх функціонування в особливий період.

Хто має право на бронювання 2024 року

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Як відбувається бронювання працівників

Бронь не надається автоматично. Бронюванням займаються компанії, де працюють ті, хто підлягає мобілізації. Компанії мають подати списки працівників, яких треба забронювати, до відповідних органів.

Органам державної влади треба подати списки людей на бронь на погодження Генеральному штабу Збройних Сил (щодо військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, Службі зовнішньої розвідки — відповідно СБУ та Службі зовнішньої розвідки).

треба подати списки людей на бронь на погодження Генеральному штабу Збройних Сил (щодо військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, Службі зовнішньої розвідки — відповідно СБУ та Службі зовнішньої розвідки). Органи місцевого самоврядування подають списки до відповідних місцевих органів виконавчої влади для подальшого погодження з Генеральним штабом Збройних сил України;

подають списки до відповідних місцевих органів виконавчої влади для подальшого погодження з Генеральним штабом Збройних сил України; Підприємства, установи й організації, яким встановили мобілізаційні завдання, подають такі списки до органу державної влади або іншого органу, який встановив мобілізаційне завдання (замовлення). До списку треба додати інформацію про рішення про встановлення мобілізаційного завдання;

подають такі списки до органу державної влади або іншого органу, який встановив мобілізаційне завдання (замовлення). До списку треба додати інформацію про рішення про встановлення мобілізаційного завдання; Підприємства та установи, які займаються виготовленням товарів на потреби ЗСУ , мають подати списки до центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, для кого вони виготовляють свою продукцію. До списків треба додати інформацію про те, чому потрібна бронь тому чи іншому працівнику;

, мають подати списки до центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, для кого вони виготовляють свою продукцію. До списків треба додати інформацію про те, чому потрібна бронь тому чи іншому працівнику; Критично важливі підприємства й організації мають подати список до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або відповідної обласної адміністрації. Треба зазначити дату і номер рішення про визнання підприємства критично важливим.

Всім цим категоріям компаній і установ також треба додати до списків працівників підтвердження відповідності облікових даних військовозобов'язаних.

Важливо: подання списків працівників на бронь не означає, що ці люди обов'язково отримають відстрочку. Кожну ситуацію розглядають індивідуально.

Організація, яка подала людину на бронь і отримала підтвердження про її отримання, має видати працівнику витяг — документ з печаткою і датою про бронь. Працівник тільки розписується у спеціальній відомості роботодавця про те, що він отримав цей витяг. Все інше робить роботодавець.

Раніше ми повідомляли, хто з українців може втратити бронь від мобілізації.

Нагадаємо ми писали, чи можна в Україні забронювати військовозобовʼязаного після вручення повістки.

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