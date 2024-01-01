Мобилизация в Украине 2024 года — кто и как может получить бронь

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Поэтому военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки, если они будут признаны ВВК пригодными и не будут иметь отсрочки, их могут призвать на военную службу. В то же время, даже в особый период есть отдельные категории работников, которые имеют право на бронь на работе и не могут быть мобилизованы.

Как и кто из украинцев может получить бронь в 2024 году, рассказал адвокат Радион Кирилкин.

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Что такое бронирование работника

Как пояснил правовед, согласно ст. 24 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронирование находящихся в запасе военнообязанных осуществляется в мирное и в военное время с целью обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в особый период.

То есть, бронирование — это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставляемая работникам органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций с целью обеспечения их функционирования в особый период.

Кто имеет право на бронирование в 2024 году

Бронированию подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Как происходит бронирование работников

Бронь не предоставляется автоматически. Бронированием занимаются компании, где работают подлежащие мобилизации. Компании должны подать списки работников, которых нужно забронировать, в соответствующие органы.

Органам государственной власти нужно подать списки людей на бронь на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил (по военнообязанным, состоящим на военном учете в СБУ, Службе внешней разведки — соответственно СБУ и Службе внешней разведки).

нужно подать списки людей на бронь на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил (по военнообязанным, состоящим на военном учете в СБУ, Службе внешней разведки — соответственно СБУ и Службе внешней разведки). Органы местного самоуправления представляют списки в соответствующие местные органы исполнительной власти для дальнейшего согласования с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины;

представляют списки в соответствующие местные органы исполнительной власти для дальнейшего согласования с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины; Предприятия, учреждения и организации, которым установили мобилизационные задачи, представляют такие списки в орган государственной власти или другой орган, который установил мобилизационную задачу (заказ). К списку следует добавить информацию о решении об установлении мобилизационного задания;

представляют такие списки в орган государственной власти или другой орган, который установил мобилизационную задачу (заказ). К списку следует добавить информацию о решении об установлении мобилизационного задания; Предприятия и учреждения, занимающиеся изготовлением товаров на нужды ВСУ , должны подать списки в центральные органы исполнительной власти, которые осуществляют руководство Вооруженными Силами, другими военными формированиями, для кого они производят свою продукцию. К спискам следует добавить информацию о том, почему нужна бронь тому или иному работнику;

, должны подать списки в центральные органы исполнительной власти, которые осуществляют руководство Вооруженными Силами, другими военными формированиями, для кого они производят свою продукцию. К спискам следует добавить информацию о том, почему нужна бронь тому или иному работнику; Критически важные предприятия и организации должны подать список в центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в соответствующей сфере или соответствующей областной администрации. Следует отметить дату и номер решения о признании предприятия критически важным.

Всем этим категориям компаний и учреждений также следует добавить в списки работников подтверждение соответствия учетных данных военнообязанных.

Важно: представление списков работников на бронь не означает, что эти люди обязательно получат отсрочку. Каждую ситуацию рассматривают индивидуально.

Организация, которая подала человека на бронь и получила подтверждение о его получении, должна выдать работнику выписку — документ с печатью и датой о броне. Работник только расписывается в специальной ведомости работодателя, что он получил эту выписку. Все остальное делает работодатель.

Ранее мы сообщали, кто из украинцев может потерять бронь от мобилизации.

Напомним, мы писали, можно ли в Украине забронировать военнообязанного после вручения повестки.

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