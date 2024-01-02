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На Тернопільщині чоловік намагався уникнути мобілізації за допомогою підроблених документів

2 січня 2024 15:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Тернопільщині чоловік намагався уникнути мобілізації за допомогою підроблених документів
Представники ТЦК зупинили чоловіка на вулиці. Ілюстративне фото: dailylviv.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Почаєві Тернопільської області представники ТЦК на вулиці зупинили чоловіка для перевірки перебування на військовому обліку. Виявилося, що він користувався фальшивими документами для ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє Нацполіція Тернопільщини.

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Так, під час перевірки документів на вулиці Почаєва чоловік надав працівникам ТЦК довідку про відстрочку та тимчасове посвідчення, яке звільняє його від мобілізації.

Військкоми запідозрили, що документи не справжні, а тому викликали працівників поліції.

Довідку та посвідчення вилучили та направили на експертизу, де підтвердили, що документи підроблені. 

Згодом чоловік зізнався, що фальшиві документи він купив — йому оголосили підозру щодо використання свідомо підробленого документа.

Водночас вирішується питання ще й про притягнення порушника через ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Покарання передбачає позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.

Також з'ясовується, хто та де виготовляє й продає "липові" документи. Триває досудове розслідування.

Раніше ми писали, як та хто з українців може отримати бронь від мобілізації у 2024 році.

Крім того, трапляються ситуації, коли представники територіальних центрів зловживають повноваженнями, порушують закон або права військовозобов'язаних. Юрист Микола Гольбін розповів українцям, як слід діяти у таких випадках.

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